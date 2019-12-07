«كورة لايف» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت PLUS ديربي مانشستر derby manchester

تتجه أنظار عشاق كرة القدم يوم السبت في السابع من ديسمبر إلى المواجهة المرتقبة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في "ديربي مانشستر"، ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يسعى السيتي للفوز على أرضه في ملعب الاتحاد والاقتراب من ليفربول الذي يُحلق وحيداً في الصدارة، بينما يريد يونايتد أن يواصل صحوته بعد فوزه على توتنهام منتصف هذا الأسبوع، وإنقاذ مدربه

أولي سولشاير من إحتمال الإقالة.

هنا موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة لها:

مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد عند الساعة 20:30 على قنوات بي إن سبورت 2 وبي إن سبورت 11 الإنجليزية وكانال + سبورت 2 البولندية وسكاي سبورت 1 الألمانية.