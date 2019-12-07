استاد خليفة الدولي يستضيف نهائي كأس العالم 2019 للأندية في قطر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم السبت أن استاد خليفة الدولي، الاستاد الوطني في قطر، سيستضيف ثلاث مباريات إضافية ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2019 للأندية التي تقام للمرة الأولى في قطر، خلال الفترة ما بين 11 و21 ديسمبر الجاري، وذلك بعد أن تقرر تأجيل افتتاح استاد المدينة التعليمية إلى أوائل العام المقبل.

وأوضح الفيفا أن استاد خليفة الدولي سيستضيف في 17 ديسمبر الجاري مباراة تحديد الفريق الفائز بالمركز الخامس في البطولة، وكذلك المباراة الأولى في الدور قبل النهائي، والتي تجمع نادي فلامنجو البرازيلي، بطل كأس ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية، مع الفائز من مباراة الهلال السعودي بطل آسيا والترجي التونسي بطل أفريقيا.

إلى جانب ذلك، يستضيف الاستاد في 18 من الشهر نفسه مباراة الدور قبل النهائي الثانية، والتي يستهل بها نادي ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا مشواره في البطولة.

كذلك تختتم منافسات البطولة في استاد خليفة الدولي بمباراتين في 21 ديسمبر، الأولى لتحديد الفريق الفائز بالمركز الثالث، ثم المباراة النهائية في البطولة، ليشهد الاستاد تتويج الفائز بلقب النسخة السادسة عشرة من مونديال الأندية.

وتبلغ الطاقة الإستيعابية لاستاد خليفة الدولي 45 ألف و416 مقعداً، وقد أعيد افتتاحه في أيار/مايو 2017 بعد خضوعه لعملية تطوير شاملة، ليصبح بعدها أول الاستادات جاهزية لأستضافة منافسات بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

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وذكر الفيفا أن الاستاد يعد الآن في جاهزية تامة لأستضافة مباريات بطولة كأس العالم للأندية، حيث يواصل إستقبال ألاف المشجعين خلال منافسات بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 24) التي تستضيفها قطر حالياً، كما أنه لا يبعد سوى خطوات قليلة عن محطة المدينة الرياضية في مترو الدوحة، ما يسهل من انتقال المشجعين من وإلى الاستاد.

ورغم اكتمال العمل في بناء استاد المدينة التعليمية، إذ أصبح الاستاد بالفعل جاهزا لاستضافة المباريات؛ إلا أن عملية إصدار الشهادات اللازمة استغرقت وقتا أطول مما كان متوقعاً، ولذلك لم يستضف الاستاد المباريات التجريبية المطلوبة قبل أن يشهد منافسات الدور قبل النهائي بمونديال الأندية.

وانطلاقا من الأولوية التي تتمثل في ضمان تجربة إستثنائية ممتعة لجميع المشجعين؛ فقد تقرر افتتاح الاستاد في وقت لاحق.

وعند افتتاح استاد المدينة التعليمية في عام 2020، سيصبح ثالث الاستادات جاهزية لأستضافة كأس العالم 2022، وثاني استاد يشيد بالكامل خصيصاً لمنافسات المونديال، بعد استاد الجنوب الذي افتتح فيي مايو الماضي.

يشار إلى أن المشجعين الذين قدموا طلباتهم لشراء تذاكر المباريات، التي تقرر إقامتها في استاد خليفة، ستصدر تذاكرهم وفق استضافة استاد خليفة الدولي لهذه المباريات، مع تحديد مقاعدهم في الاستاد حسب نفس فئة الأسعار التي اختاروها عند حجز تذاكرهم. وستبقى تواريخ ومواعيد إقامة المباريات دون تغيير وفق ما ورد في جدول مباريات البطولة المعلن سابقاً.