حميدان : جاهزون لمواجهة الأخضر وهدفنا هو اللقب

أكد مهدي حميدان نجم المنتخب البحريني لكرة القدم اليوم السبت، أن فريقه جاهز للمواجهة المرتقبة غداً مع المنتخب السعودي في نهائي بطولة كأس الخليج ،مشيرا إلى أن الجميع يركز على المباراة ويسعى لتحقيق اللقب الخليجي الأول.
ويلتقي المنتخب البحريني نظيره السعودي (الأخضر) غدا الأحد على استاد “عبد الله بن خليفة” بنادي الدحيل في المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي (خليجي 24) المقامة حالياً في قطر.
وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم السبت قبل مباراة الغد : “جميع اللاعبين جاهزون للمباراة ونسعى لتقديم أداء جيد. مستوانا يتطور من مباراة لأخرى ونسعى للتتويج باللقب”.
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