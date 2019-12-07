سلمان الفرج : مشاركتي أمام البحرين لم تحسم بعد

أكد سلمان الفرج نجم المنتخب السعودي لكرة القدم اليوم السبت، أن مشاركته في مباراة الغد أمام المنتخب البحريني بالنهائي الخليجي لم تحسم بشكل نهائي بعد الإصابة التي حرمته من المشاركة أمام العراق في المربع الذهبي للبطولة.

ويلتقي المنتخب السعودي نظيره البحريني غداً الأحد على استاد “عبد الله بن خليفة” بنادي الدحيل في المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي (خليجي 24) المقامة حالياً في قطر.

وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم السبت قبل مباراة الغد :”أبارك للجماهير السعودية. وأبارك للمنتخب البحريني أيضا على التأهل. أداء المنتخب السعودي في تصاعد إيجابي ونحن جاهزون لمباراة الغد والكُل بالفريق يركز ويهتم للغاية بالمباراة”.

وعن مدى جاهزيته للمشاركة في مباراة الغد بعد الإصابة التي حرمته من مباراة العراق في المربع الذهبي بالبطولة ، قال الفرج إن موقفه من المشاركة لم يحسم بعد بشكل نهائي.

وعن قرارات الحكم الكويتي في مباراة الدور قبل النهائي ، قال الفرج : “ما من حكم يدير المباراة بدون أي أخطاء. هناك بعض الأخطاء لكنها كانت على الطرفين وكان الحكم مميزاً بالفعل. وكانت هناك تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) أيضاً”. يشار إلى أن السعودية فازت بالبطولة ثلاث مرات .