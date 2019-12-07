رياضة | ورطة جديدة لريال مدريد

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تلوح في الأفق أزمة كبيرة تهدد نادي ريال مدريد الإسباني في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، وربما تمتد للميركاتو الصيفي أيضاً.

وأظهر التقارير الصحفية إلزامية ريال مدريد بتوفير مبلغ 200 مليون يورو على الأقل، من أجل معادلة ميزانية النادي بعد الصفقات التي أبرمها فلورنتينيو بيريز في الصيف المنصرم.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية في تقريرها اليوم، المشكلة التي قد تواجه ريال مدريد في المستقبل، في ظل سعى الريال لإبرام صفقات خيالية مثل الفرنسيان بول بوجبا وكيليان مبابي والجابوني بيير إيمريك أوباميانج.

صفقات ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

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وأنفق النادي الملكي مبلغ 350 يورو لضم ستة لاعبين هي الحارس ألفونس أريولا والبلجيكي إيدين هازارد والبرازيليان رودريجو جوس وإيدير ميليتاو و الفرنسي فيرلان ميندي والصربي لوكا يوفيتش.

في المقابل إستغنى الريال عن خدمات الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس والثلاثي الإسباني تيو هيرنانديز ماركوس يورنتي وراؤول دي توماس والكرواتي ماتيو كوفاسيتش.

ويتعين على نادي ريال مدريد بيع صفقات بما يقارب 200 مليون يورو، خشية التعرض لقوانين قواعد اللعب المالي النظيف.

وتبدو أسماء بعض اللاعبين مرشحة لمغادرة الفريق مستقبلاً، مثل الويلزي جاريث بيل والكولومبي خاميس رودريجيز والدومنيكي ماريانو دياز والإنجليزي براهيم دياز.