رياضة | عاجل.. الأهلي يعاقب أحمد فتحي وربيعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يعاقب أحمد فتحي وربيعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على توقيع غرامة مالية على ثنائي الفريق أحمد فتحي ورامي ربيعة بسبب مشاداتهم عقب مباراة الفريق أمام الهلال السوداني، بدوري أبطال إفريقيا.

وأبلغ عبد الحفيظ الثنائي أحمد فتحي ورامي ربيعة، بتوقيع غرامة مادية بعد ظهورهما بشكل غير لائق عقب المباراة، في مشادة أمام وسائل الإعلام والمتواجدين بملعب المباراة.

ودخل الثنائي أحمد فتحي ورامي ربيعة لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مشاجرة قوية عقب نهاية مباراة الفريق الأحمر أمس أمام الهلال السوداني.

وعقب إطلاق حكم اللقاء صافرة نهاية أحداث المباراة قام فتحي بدفع رامي ربيعة محملًا إياه الهدف الذي دخل في شباك الفريق الأحمر، ليقوم رامي بالرد على فتحي ويدفعه هو الأخر.

وبعدما شاهد زميلهم مروان محسن المشاجرة تدخل سريعًا وحاول إنهائها بمساعدة حسين الشحات، قبل أن يتطور الأمر.

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ويؤدي الفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، مرانه غدا الأحد على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق اليوم، عقب الفوز الذي حققه على الهلال السوداني 2-1 وحصد أول ثلاث في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحدد الجهاز الفني العاشرة صباح غدٍ موعدا لتجمع اللاعبين داخل النادي، على أن يبدأ المران في الحادية عشرة صباحا.

ويستعد الأهلي لمباراة وادي دجلة التي تقام يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري العام، ويسعى الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، لاستمرار انتصارات الفريق في مسابقة الدوري، علي أن يتم إغلاق ملف إفريقيا بشكل مؤقت.

وحقق الأهلي فوزًا على الهلال السوداني، بهدفين مقابل هدف وحيد، بالمباراة التي أقيمت على ملعب"الأهلي" بالسلام، لحساب الجولة الثانية.

ويحتل النجم الساحلي التونسي، صدارة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط متساويًا مع الأهلي والهلال السوداني، بنفس الرصيد إلا أنه يتفوق بفارق الأهداف، فيما يحل بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي في المركز الأخير بدون أي نقاط.