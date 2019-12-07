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رياضة | عاجل.. مفاجآت في تشكيل ريال مدريد ضد إسبانيول

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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه إسبانيول بعد قليل.

ويستضيف ريال مدريد بعد قليل نظيره إسبانيول على ملعب "سانتياجو برنابيو" في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من "الليجا".

وشهد تشكيل ريال مدريد بعض التغييرات بالنظر للمباراة الماضية حيث عاد كورتوا لحماية عرين الفريق الملكي كما تواجد فاران بعد تعافيه من الإصابة ودفع زيدان بفينيسيوس جونيور في التشكيل الأساسي منذ البداية.

تشكيل ريال مدريد ضد إسبانيول

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حراسة المرمى : كورتوا

خط الدفاع : كارفخال - فاران - راموس - ميندي

خط الوسط : كاسيميرو - فالفيردي - كروس

خط الهجوم : فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - رودريجو

أما البدلاء :- أريولا ، ميليتاو ، أودريوزولا ، مودريتش ، إيسكو ، براهيم ، يوفيتش

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