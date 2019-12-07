رياضة | عاجل.. رئيس برشلونة يهدد فالفيردي بالرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رئيس برشلونة يهدد فالفيردي بالرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جوسيب ماريا بارتيمو رئيس نادي برشلونة على ثقته الكبيرة في بقاء الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الكتالوني داخل النادي حتى اعتزاله كرة القدم.

وأضاف بارتيمو في تصريحات لوسائل إعلامية اليوم السبت: "ليس لدي اي شك بأن ميسي سوف يستمر هنا حتى الإعتزال.. ما زال أمامه سنوات".

وتابع:"آمل من توقيع عقد جديد مع ميسي قبل أن أنهي ولاياتي الرئاسية في البارسا، وليو لن يغادر أبداً برشلونة, هذا نادي حياته".

وأوضح :"ميسي لديه عقد حتى عام 2021، عندما تنتهي فترة ولايتي، آمل أن يستمر ميسي بعد نهاية ولايتي، ميسي لا يزال لديه طريق طويل وعمر، وهو مخضرم ومحترف، وله الحق في أن يقرر متى يريد الاعتزال، ميسي لن يغادر البارسا أبدا".

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وزاد :"حقبة ما بعد ميسي لا تزال امامها وقت، ولكن النادي دائما ما يفكر في هذا الأمر، نأتي بلاعبين من لاماسيا مثل فاتي وألينا، وايضا تعاقدات مثل دي يونغ وشتيغين، ولكن بدون ميسي، ستكون اللعبة مختلفة بلا شك".

وأشار :"استمرار فالفيردي من عدمه يعتمد ذلك على العديد من المتغيرات، آخر المدربين في البارسا كانت مرحلتهم قصيرة، لأن الجهد والارهاق مرتفع في البارسا، فالفيردي متحمس للغاية لجعل هذا الموسم يسير على ما يرام".

وأوضح :"هي الهدف الاول لنا دائما، هي المنافسة التي نركز عليها كل موسم، حتى اقتصاديا، ودوري الأبطال يمثل تحديا مهما لكل شيء نستثمره، ويمنحنا بُعدا عالميا للنادي، الهدف هو الفوز بكل شيء، نحن الوحيدون الذين لدينا سداسية، حققناها قبل عشر سنوات".

وأردف :"نحن نواجه اليوم وضعا معقدا حيث يوجد جيل من اللاعبين الكبار الذين فازوا بكل شيء، ويبلغ عمرهم ثلاثين عاما، وما زالوا قادرين على اللعب، ولكن مع قرب اعتزالهم، عليك أن تجد نقاط اللقاء، والاتصال بين اللاعبين الكبار والشباب".