اونلاين | مشاهدة مباراة تشيلسي ضد إيفرتون اليوم 7-12-2019 bein sport Chelsea

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مشاهدة مباراة تشيلسي ضد إيفرتون اليوم 7-12-2019 bein sport Chelseaيستضيف فريق إيفرتون نظيره فريق تشيلسي بقيادة مدربه فرانك لامبارد اليوم السبت 7 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الجوديسون بارك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مشاهدة مباراة تشيلسي ضد إيفرتون اليوم 7-12-2019 bein sport Chelsea

وسوف تقام المباراة بين فريق تشيلسي وفريق ايفرتون في الساعة الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت دولة المغرب العربي.

مشاهدة مباراة تشيلسي ضد إيفرتون اليوم 7-12-2019 bein sport Chelsea

وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بشكل حصري عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع المباراة بين فريق تشيلسي وفريق ايفرتون عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

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مشاهدة مباراة تشيلسي ضد إيفرتون اليوم 7-12-2019 bein sport Chelsea

وكان قد أعلنت إدارة فريق إيفرتون عن رحيل ماركو سيلفا مدرب الفريق بعد الخسارة بنتيجة 5-2 من فريق ليفربول في ديربي الميرسيسايد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من البريميرليج.

مشاهدة مباراة تشيلسي ضد إيفرتون اليوم 7-12-2019 bein sport Chelsea

وحقق فريق تشيلسي فوزا هاما على فريق استون فيلا بالجولة الماضية في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

ويحتل فريق تشيلسي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة، بينما يحل فريق إيفرتون في المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة فقط.