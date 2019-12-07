اونلاين | bein sport مشاهدة مباراة تشيلسي وإيفرتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي كورة أون لاين

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مشاهدة مباراة تشيلسى وإيفرتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي كورة أون لاين على ملعب جوديسون بارك ضمن منافسات الأسبوع رقم 16 من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

bein sport مشاهدة مباراة تشيلسى وإيفرتون

ويقام هذا اللقاء في الساعة الثانية والنصف ظهرًا حيث يقع تشيلسي في المركز الرابع برصيد 29 نقطة بينما إيفرتون المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة.

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bein sport مشاهدة مباراة تشيلسى وإيفرتون حيث في ظل أمال البلوز في خطف مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل

بث مباشر مباراة تشيلسي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

وفاز تشيلسي على أستون فيلا بهدفين مقابل هدف واحد في بينما خسر إيفرتون على يد غريمه ليفربول بنتيجة 5-2.