اونلاين | «كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول real madrid كورة لايف رابط BEIN HD 3 يلا شوت ماتش الريال PLUS

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول real madrid كورة لايف رابط BEIN HD 3 يلا شوت ماتش الريال PLUS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مشاهدة مباراة فريق ريال مدريد نظيره إسبانيول اليوم السبت الموافق 7 / 12 / 2019، على ملعبه "سانتياجو برنابيو"، kora live ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز (الليجا) بالموسم الحالي 2019 – 2020، في مباراة يبحث خلالها الفريق الملكي عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لمحاولة الإنفراد بصدارة البطولة المحلية. kora on line.

موعد البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد إسبانيول YALLA SHOOT:

تقام مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول اليوم السبت 7 – 12 – 2019 في تمام في تمام الساعه 14:00 بتوقيت القاهرة – live kora الخرطوم - طرابلس، إضافة إلى الساعة 13:00 بتوقيت - الرباط – الجزائر – تونس، والساعة 15:00 بتوقيت مكة - اسطنبول – الكويت – صنعاء – القدس، والساعة 16:00 بتوقيت أبوظبي – مسقط، وتقام في تمام الساعة 12:00 بالتوقيت العالمي "جرينتش"، ويمكن متابعة بث مباشر للمباراة بشكل حصري على قناة beIN SPORTS HD 3 تعليق (خالد الحدي)، وسيكون هناك ستوديو تحليلي يسبق المباراة يضم كوكبة من نجوم كرة القدم العالمية.

مفاجأة ريال مدريد أمام إسبانيول في الدوري الإسباني COOL KORA :

يرتدي فريق ريال مدريد قميص باللون الأخضر وهو القميص الثالث للفريق الملكي وذلك في مباراته kora on line اليوم السبت ضد إسبانيول بالدوري الإسباني، ويأتي ذلك كدعم لقمة المناخ المقامة بالعاصمة الإسبانية "مدريد" لمحاولة جذب أنظار العالم نحو هذا الحدث الهام، تابع بث مباشر KORA LIVE لمباراة ريال مدريد علي رابط YOUTUBE بدون تقطيع.. شاهد بث مباشر مباراة ريال مدريد عبر رابط (جول العرب) بجودة تناسب جميع السرعات.

وكان ريال مدريد، نجح في تحقيق الفوز على ألافيس بهدفين مقابل هدف وحيد kora live hd، بالجولة الخامسة عشر، ليحافظ على صدارة جدول الترتيب رفقة برشلونة صاحب نفس الرصيد، تابع بث مباشر KOORA STAR، مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول بالجولة الخامسة عشر من الدوري.la liga

Advertisements

موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول بالدوري الإسباني kora on line

ويستضيف ريال مدريد نظيره إسبانيول، في مباراة قوية، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة والساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والرابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإسبانيول بالدوري الإسباني

كورة جول حيث تُذاع مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية beIN Sport HD 3، الناقل الحصري لمباريات الليجا، KORA GOAL ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة.

الأسطورة مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول، بالجولة السادسة عشر حيث يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 31 نقطة، متساويًا مع برشلونة بنفس الرصيد متخلفًا بفارق الأهداف، بينما يحتل إسبانيول، المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط، alostora تابع حصريًا مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول، بالدوري الإسباني.

يلا شووت ويدخل الفريقين بهدف تحقيق الفوز دون غيره حيث يسعى الملكي للاحتفاظ بصدارته، فيما يطمح إسبانيول للخروج من موقفه والهروب من شبح الهبوط، YALLA SHOOT مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول