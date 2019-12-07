اونلاين | «كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش ريال مدريد PLUS

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يقدم لكم موقع الخليج 365 خدمة مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد واسبانيول في الدوري الأٍباني، يلتقي نادي ريال مدريد نظيره نادي إسبانيول YALLA SHOOT PLUS ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.

موعد مباراة ريال مدريد واسبانيول

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان ريال مدريد واسبانيول في الثانية ظهر االيوم السبت وذلك على ملعب في سانتياغو برنابيو، مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر real madrid vs espanyol live بدون تقطيع يلا شووت ريال مدريد مجانًا League

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد

وتُذاع مباراة ريال مدريد على قنوات بي إن سبورت 3 ، فيما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة، كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر YALLAKORA.

التشكيل المتوقه للريال أمام إسبانيول:

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في حراسة المرمى : تيبو كورتوا.

في خط الدفاع : دانييل كارفاخال ، رافائيل فاران ، سيرجيو راموس ، فيرلان ميندي.

في خط الوسط : فيديريكو فالفيردي ، كاسيميرو و توني كروس.

في خط الهجوم : رودريجو جويس ، إيسكو و كريم بنزيما.

ويسعى ريال مدريد للظفر بالفوز أمام إسبانيول لمواصلة مطاردة غريمه التقليدي برشلونه في اعتلاء الصدارة، يلا شوت الجديد رابط ماتش ريال مدريد «قناة مفتوحة»، متابعة بث مباشر YALLA LIVE مباراة ريال مدريد واسبانيول في الدوري الاسبانى.

ويدخل النادي الملكي مباراة ريال مدريد واسبانيول وهو يعانى من غيابات بين صفوفه متمثله في النجم البلجيكي إدين هازارد، والبرازيلي مارسيلو فييرا بداعي الإصابة، فيما لا تزال الشكوك تحوم حول قدرة النجم الويلزي جاريث بيل على المشاركة في لقاء إسبانيول.

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