اونلاين | يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ريال مدريد NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ريال مدريد NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم لكم موقع الخليج 365 خدمة مشاهدة البث المبشر لمباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني يلا شوت، تابع مباراة ريال مدريد في الدوري الإسباني يلا كورة، مباراة ريال مدريد وإسبانيول كول كورة، بث حي مباراة ريال مدريد وإسبانيول برابط سريع.

حيث يستضيف نادي ريال مدريد COOL KORA نادي إسبانيول في ملعب سانتياجو بيرنابيو في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني.

ويسعى رجال المدرب زين الدين زيدان KORA STAR للمحافظة على صدارة الدوري الإسباني بالفوز على نادي إسبانيول.

ويغيب النجم البلجيكي YALLA KORA إيدين هازارد والبرازيلي مارسيلو عن الفريق بسبب الإصابة في المباراة السابقة أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال.

التشكيل المتوقع لريال مدريد ضد إسبانيول

تابع بث مباشر مباريات الدوري الإسباني اليوم السبت KORA LIVE شاهد الآن مباراة ريال مدريد وإسبانيولKOOORA4LIVE متابعة مباراة ريال مدريد رابط مباشر جودات متعددة.

من المتوقع أن يبدأ الفرنسي زين الدين زيدان DAWRI PLUS المباراة بالتشكيل التالي.

Advertisements

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال – سيرخيو راموس – إيدير ميليتاو – فيرلاند ميندي

خط الوسط: لوكا مودريتش – كاسيميرو – فيديريكو فالفيردي – إيسكو.

خط الهجوم: رودريجو – كريم بن زيما

موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول والقنوات الناقلة لها

تابع الآن مباراة ريال مدريد اليوم السبت في الدوري الإسباني رابط مباشر جودة يوتيوب KORA LIVE دون تقطيع، شاهد الان مباراة ريال مدريد KORA ONLINE .

تبدأ المباراة اليوم في تمام الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة beIN Sports HD 3 بتعليق خالد الحدي.