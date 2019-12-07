اونلاين | «كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY محمد صلاح رابط ماتش SALAH

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مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث عبر بوابة الخليج 365 والفجر الرياضي، يحل ليفربول ضيفاً على بورنموث في ملعب “فيتنس فيرست” اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 16 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، تجمع المباراة بين ليفربول أول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، وبين بورنموث صاحب المرتبة الـ14 برصيد 16 نقطة.

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وإنتهت أول 15 جولة، حيث يمتلك ليفربول الصدارة بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي أقرب مطارديه المتواجد في المرتبة الثانية، وعلى بعد 11 نقطة من مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.

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كان ليفربول حقق الفوز في الجولة السابقة بنتيجة (5-2) على جاره اللدود إيفرتون في ملعب “آنفيلد”، وفي هذا اللقاء اعتمد المدرب الألماني يورجن كلوب على سياسة التدوير لمنح لاعبيه الأساسيين راحة.

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تنطلق المباراة في الساعة السابعه بتوقيت الإمارات، والسادسة بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت القاهرة، و15:00 بتوقيت جرينيتش.

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم السبت 7-12-2019.. عودة محمد صلاح

تذاع المواجهة على شبكة “بي إن سبورتس” وتحديداً على قناة HD2، بتعليق صوتي ليوسف سيف، ويتوقع أن يستعيد المدرب الألماني يورجين كلوب اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة إيفرتون مثل النجم المصري محمد صلاح الذي جلس على مقاعد البدلاء في مباراة إيفرتون.

كما سيعود روبيرتو فيرمينو – الذي شارك كبديل أمام إيفرتون- إلى جانب صلاح و ماني في قيادة خط الهجوم، في حين سيشارك الحارس البرازيلي أليسون بيكر من البداية بعد غيابه عن المباراة السابقة بسبب الإيقاف.

مشاهدة ليفربول اليوم بالدوري الإنجليزي

تشكيلة ليفربول المتوقعة : أليسون بيكر – ألكساندر آرنولد – فيرجيل فان دايك – آندري روبيرتسون – فينالدو- جوردان هندرسون – تشامبرلين – ساديو ماني – محمد صلاح – روبيرتو فيرمينو.