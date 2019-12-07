ميسي ينصف ساديو ماني: من العار أن يكون بالمركز الرابع

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب وسط مهاجم فريق برشلونة الإسباني، على حصول النجم السنغالي ساديو ماني، لاعي وسط فريق ليفربول الإنجليزي، في المركز الرابع لجائزة أفضل لاعب في العالم.

ميسي قال في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، إنه من العار أن يتواجد السنغالي ساديو ماني في المرتبة الرابعة في قائمة أفضل لاعبي العالم.

قائد منتخب التانجو أضاف، من العار أن يتواجد ماني في المرتبة الرابعة، اخترت ماني في المركز الأول لأفضل لاعب في ترشيحات “فيفا” لأفضل لاعب لأنه من نوعية اللاعبين الذين أحبهم.. لقد حقق ماني عامًا رائعًا مع فريق ليفربول لهذا السبب اخترته.

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”ليو” تًوج بجائزة الكرة الذهبية من مجلة “فرانس فوتبول” لأفضل لاعب في العالم، وجاء في المركز الثاني الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، وحل ثالثا البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، ثم السنغالي ساديو ماني في المرتبة الرابعة، بينما تواجد الدولي المصري محمد صلاح في المركز الخامس.

ميسي كان قد صوّت لماني في المرتبة الأولى لجائزة “ذا بيست” هذا العام، تلاه غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، ثم زميله الهولندي فرينكي دي يونج.