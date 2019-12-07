صور ديفيد بيكهام في السيارة تفضح مخالفاته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شوهد النجم الإنجليزي الشهير ديفيد بيكهام، لاعب منتخب إنجلترا المعتزل، في موقف لا يليق بنجم مثله، لأنه يفترض أن يمثل قدوة للأخرين.

صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، كانت قد نشرت صور لبيكهام، خلال تواجده داخل سيارته الفارهة وهي مصفوفة بشكل غير قانوني، على خط أصفر في طريق مزدحم غربي لندن، بينما كان يجلس أمام عجلة القيادة، وهاتفه في يده.

بيكهام صاحب الـ 44 عاما، كان منشغلا بكتابة رسائل نصية على الهاتف، في وقت اضطر السائقون الآخرون إلى تفادي سيارته المرسيدس AMG G63 ، البالغة قيمتها 146000 جنيه إسترليني (نحو 200 ألف دولار).

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لاعب ريال مدريد السابق، أنهى مؤخرا حظرا للقيادة، وقد يواجه الآن غرامات أخرى بعد أن ترك محركه يعمل لمدة تزيد عن عشرين دقيقة، كما بقيت المصابيح الأمامية مضاءة والمساحات تعمل، وهو يستخدم جهازه المحمول في السيارة.

سيارة بيكهام كانت تقف مقابل حامل للدراجات، وكان حجم سيارته الضخم يجعل من الصعب على السيارات الأخرى المناورة.

أحد شهود الواقعة قال في تصريحات نقلتها صحيفة “ذا صن”، لم أصدق عينيّ عندما رأيت بيكهام وراء عجلة القيادة.. لم أستطع أن أصدق جرأته، كان يكتب الرسائل على الهاتف بغضب، متجاهلا كل القواعد.