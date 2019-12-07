مزاد على آخر «تي شيرت» ارتداه بيليه لمنتخب البرازيل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أقيم مزاد في مدينة تورينو الإيطالية، لبيع مقتنيات رياضية قيمة كان من بينها “تي شيرت” منتخب البرازيل، ارتداه أسطورة كرة القدم، البرازيلي بيليه، وذلك مقابل مبلغ 30 ألف يورو.

ووفقا لما نشر في “سكاي نيوز” فقد ارتدى بيليه القميص رقم 10 خلال مباراته الدولية الأخيرة ضد منتخب يوغوسلافيا على ملعب “ماراكانا” الشهير في ريو دي جانيرو في يوليو عام 1971.

وعن أبرز عمليات الشراء الأخرى خلال هذا المزاد، فكان القميص الأصفر للدراج الإيطالي الشهير فاوستو كوبي خلال طواف فرنسا عام 1952، الذي بيع بمبلغ 25 ألف يورو.

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وبيع أيضا قميص نادر لفريق يوفنتوس باللون الأزرق، ارتداه لوتشيانو سبينوزي في نهائي كأس مدن المعارض عام 1971 - أصبحت بعد ذلك كأس الاتحاد الأوروبي وحاليا يوروبا ليغ- مقابل 9400 يورو، بالإضافة إلى القميص رقم 10 الذي ارتداه أسطورة الكرة الارجنتيني دييجو أرماندو مارادونا في صفوف نابولي موسم 1989-90 مقابل 7500 يورو.

كما اشترى أحد المشاركين في المزاد عصا البيسبول التي استعملها أسطورة كرة السلة مايكل جوردان عندما مارس هذه اللعبة لفترة وجيزة، مقابل 425 يورو.