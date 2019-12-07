جون تيري كاد أن يكسر أصابع لاعب تشيلسي.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرض اللاعب الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، لاعب وسط فريق تشيلسي الإنجليزي، لآلام قوية في أصابع يده بعد مصافحته للنجم الإنجليزي السابق جون تيري.
اللاعب ماتيو كوفاسيتش، كان قد توجه إلى جون تيري أسطورة نادي تشيلسي، المدرب المساعد لأستون فيلا حاليا، بعد المباراة التي انتهت بفوز البلوز 2-1 في الدوري الإنجليزي.
عقب انتهاء المباراة التي كانت ضمن منافسات الجولة الـ15 من “البريميرليج” قرر الكرواتي كوفاسيتش قبل التوجه إلى غرفة تبديل الملابس مصافحة مدافع النادي السابق تيري البالغ من العمر 38 عاما.
جون تيري ضغط على أصابع اللاعب بشدة لدرجة أن كوفاسيتش قام بفك يده من المصافحة وأمسك بأصابعه بطريقة بدى فيها متألما من قوة المصافحة.
ويحل تشيلسي في المركز الرابع على لائحة ترتيب فرق الدوري برصيد 29 نقطة، فيما يقبع أستون فيلا في المركز الـ16 برصيد 15 نقطة.
يشار إلى أن تيري كان يحلم بتدريب منتخب إنجلترا يوماً ما، معتبراً نفسه في بداية الطريق نحو رحلة تتطلب منه الكثير من العمل، والصعود على سلم النجاحات بشكل تدريجي، من أجل تثبيت نفسه كمدرب كبير.
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