شكرا لقرائتكم خبر عن بالمواعيد.. تعرف علي مبارايات اليوم في دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل

السبت 7 ديسمبر 2019 دوري أبطال أفريقيا يجري اليوم السبت اليوم الثاني والأخير من الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا ويشهد العديد من المباريات القوية والمثيرة.

Advertisements حيث يواجه نادي يستضيف نادي بيترو أتلتيكو الإنجولي نظيره نادي اتحاد العاصمة الجزائري في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مكه المكرمة ويواجه نادي بلاتينيوم نظيره نادي النجم الساحلي التونسي في تمام الساعة الرابعة عصرا. ويحل نادي مازيمبي الكونجولي ضيفا ثقيلا علي نادي زيسكو يونايتد الزامبي في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت مكه المكرمة ويواجه نادي الوداد البيضاوي المغربي نظيره نادي صن دونز الجنوب أفريقي في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة. ويختتم اليوم بمواجهة قوية حيث يستضيف نادي الزمالك المصري نظيره نادي اول أغسطس الأنجولي علي ستاد السلام الدولي بمدينة القاهرة في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت مكه المكرمة.

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