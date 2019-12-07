خمسة مرشحين لتولي تدريب إيفرتون خلفاً لماركو سيلفا

السبت 7 ديسمبر 2019

إيفرتون خلفا لماركو سيلفا

تسببت هزيمة إيفرتون المذلة في ديربي الميرسيسايد الأربعاء المقبل أمام ليفربول بخماسية مقابل هدفين، في إقالة المدير الفني للفريق البرتغالي ماركو سيلفا.



وأدت النتيجة الغير مسبوقة للفريق أمام ليفربول في الثمانينات، بالإضاقة لإقتراب الفريق من مراكز الهبوط للمرة الاولى منذ ما يقارب عشرين عاماً، للإطاحة بسيلفا.

ولم تبخل إدارة التوفيز على سيلفا في الميركاتو الماضي، بعد إنفاق ما يقارب الـ 100 مليون جينه إسترليني.

وأبرز موقع 90min البريطاني أبرز المرشحين لخلافة سيلفا وهم:

روبيرت مورينو

أبلى بلاء حسناً مع منتخب إسبانيا في خلال ستة مواجهات فقط في التصفيات الأوروبية، قبل أن يترك منصبه مجددا للويس إنريكي.

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ورغم قصر فترته مع اللاروخا، إلا أنه نال الكثير من الإشادات، وربما مدرب متعطش للإنجازات مثله وغير مرتبط بأي نادي، يكون مناسباً لأصحاب الجزء الازرق من مدينة ليفربول.

مارسيلو بيلسا

مدرب ليدز يونايتد الحالي وأحد عرّابي التدريب على مستوى العالم حالياً، يمكن أن يقود الفريق بخبرته الواسعة نحو المكانة التي يستحقها في البريمييرليج.

جورج خيسوس

المدرب البرازيلي المتوج مؤخراً مع فلامينجو بلقب كوبا ليبرتادوريس، ربما ستنتظر إدارة إيفرتون لما بعد إنتهاء كأس العالم للاندية في قطر، ويبدو إيفرتون وجهة مناسبة له للعودة لأوروبا بشكل جيد بعد حظه العاثر مع بنفيكا في السابق.

نيكو كوفاتش

ربما شكك البعض في قدرات الكرواتي التدريبية، لكن الكل عليه النظر لتجربته مع فرانكفورت التي كانت ناجحة بكل المقاييس بعيداً عم ضغوطات البافاري وحرب النجوم ضده، خيارا جيداً في الوقت الحالي لا سيما وأنه غير مرتبط بأي فريق.

ماركو روس

أصعب الأسماء المتاحة، لما لا وأنه يقدم عملا جيداً مع مونشنجلادباخ، جعله منافساً شرسا على لقب الدوري الألماني، فهو مدرب واعد في الكرة الالمانية وقادر عبى تطوير اللاعبين الشبان.