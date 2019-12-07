بطل أمريكا الجنوبية يكشف عن رغبته للعب في هذا العملاق الأوروبي

السبت 7 ديسمبر 2019

كشف مهاجم إنتر ميلان جابرييل باربوسا عن رغبته في اللعب مع ليفربول إلى جانب مواطنه روبرتو فيرمينو.



حصل اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا على سمعة طيبة بصفته هدافًا غزيرًا في الدوري البرازيلي قبل أن ينتقل إلى إنتر ميلان في عام 2016 ، على الرغم من أن دخوله إلى كرة القدم الأوروبية لم يكن ناجحًا حيث سجل هدفين فقط في 15 مباراة مع إنتر و خلال فترة الإملاء في بنفيكا.

ومع ذلك ، أعاد المهاجم ، الملقب بـ جابيجول، اكتشاف لمسة التهديف على سبيل الاعارة في فلامينجو برصيد 43 هدفا في 56 مباراة ، بما في ذلك هدفين في وقت متأخر من نهائي كأس ليبرتادوريس الشهر الماضي حيث توج فلامنجو بطلا لأمريكا الجنوبية للمرة الأولى. الوقت منذ عام 1981.

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لدى فلامينجو خيار جعل قرضه دائمًا بمبلغ 20 مليون جنيه إسترليني في يناير ، لكن البرازيلي اعترف بأنه سيكون مهتمًا بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونقلت الصحيفة عن باربوسا قوله: "فيرمينو رائع ، وأنا معجب به حقًا. لقد كان ناجحًا لسنوات عديدة في أوروبا. إنه مهاجم قوي وكان رائعًا بالنسبة للبرازيل. إنه مصدر إلهام لأتطلع إليه". بريد يومي.

"سيكون من دواعي سروري أن ألعب معه. ربما يمكننا الانضمام إلى منتخب البرازيل في المستقبل ، وليفربول فريق يريد الجميع اللعب من أجله. أحب الدوري الممتاز للغاية. إنه يجمع بين الأسلوب والقوة والسرعة. أنا دائما متابعة المباريات من البرازيل.

"إنه حقًا مكان أود أن ألعبه. إنه أحد أفضل بطولات الدوري في العالم. كل لاعب يحلم بأن يكون بطلاً والفوز بالدوري الممتاز يجب ألا يوصف".

يمكن لباربوسا مواجهة ليفربول مع فلامنغو في كأس العالم للأندية في وقت لاحق من هذا الشهر إذا نجح الفريقان في الوصول إلى نصف النهائي.