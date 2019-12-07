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جوشوا يتوعد رويز قبل نزال اليوم

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عبدالقادر عرابي 0 تبليغ

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السبت 7 ديسمبر 2019

توعد بطل العالم السابق في الملاكمة للوزن الثقيل أنتوني جوشوا، خصمه أندي رويز قبل النزال التاريخي الذي سيقام بمدينة الدرعية اليوم السبت.

ويسعى جوشوا للثأر من خصمه الأمريكي - المكسيكي، الذي أسقطه في يونيو الماضي في حلبة ماديسون سكوير في نيويوك، ونال منه لقب بطل العالم وحزام رابطة الملاكمين المحترفين.

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وصرح جوشوا قائلاً: " رفعت القبعة لرويز، أول مكسيكي يتوج باللقب، لكنني الآن مستعد، لن أكرر أخطاء المواجهة السابقة".

وأضاف: " قمت بإستغلال هذا الوقت جيداً، علمت جوانب تقصيري في السابق وقمت بالتدرب عليها".

وتابع: " خسارتي كانت مفاجئة لي،  أعتقد أن هذا النوع من المفاجآت لن يتكرر".

وحددت هيئة السعودية تذاكر تبدأ من 1000 ريال لحضور النزال المرتقب الذي يتوقع حضوره 15 الف مشاهد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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