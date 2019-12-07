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شكرا لقرائتكم خبر عن جوشوا يتوعد رويز قبل نزال اليوم والان مع التفاصيل
السبت 7 ديسمبر 2019
توعد بطل العالم السابق في الملاكمة للوزن الثقيل أنتوني جوشوا، خصمه أندي رويز قبل النزال التاريخي الذي سيقام بمدينة الدرعية السعودية اليوم السبت.
ويسعى جوشوا للثأر من خصمه الأمريكي - المكسيكي، الذي أسقطه في يونيو الماضي في حلبة ماديسون سكوير في نيويوك، ونال منه لقب بطل العالم وحزام رابطة الملاكمين المحترفين.
وصرح جوشوا قائلاً: " رفعت القبعة لرويز، أول مكسيكي يتوج باللقب، لكنني الآن مستعد، لن أكرر أخطاء المواجهة السابقة".
وأضاف: " قمت بإستغلال هذا الوقت جيداً، علمت جوانب تقصيري في السابق وقمت بالتدرب عليها".
وتابع: " خسارتي كانت مفاجئة لي، أعتقد أن هذا النوع من المفاجآت لن يتكرر".
وحددت هيئة الرياضة السعودية تذاكر تبدأ من 1000 ريال لحضور النزال المرتقب الذي يتوقع حضوره 15 الف مشاهد.
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