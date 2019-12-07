شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة ينتظم في مران الأهلي الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ينتظم صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق غدًا الأحد، بعد اكتمال جاهزيته من الإصابة التي اشتكى منها، والتي أبعدته عن المشاركة الجماعية في المران مع اللاعبين، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للنادي.

واشتكى صالح جمعة من إصابة في العضلة الضامة، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، ليؤكد الجهاز الطبي جاهزية اللاعب للمشاركة الجماعية.

وحصل الأهلي على راحة من التدريبات اليوم السبت، بعد الانتهاء من مواجهة الهلال السوداني التي أقيمت أمس على استاد السلام في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.