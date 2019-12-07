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الأهلي يتدرب صباح الأحد استعدادًا لوادي دجلة

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عمرو عتريس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه، الأحد، على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق اليوم، عقب الفوز الذي حققه على الهلال السوداني 2-1 وحصد أول ثلاث في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، حدد الجهاز الفني العاشرة صباح غدٍ موعداً لتجمع اللاعبين داخل النادي، على أن يبدأ المران في الحادية عشرة صباحا.

ويستعد الأهلي لمباراة وادي دجلة التي تقام يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري العام، ويسعى الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، لاستمرار انتصارات الفريق في مسابقة الدوري، على أن يتم إغلاق ملف إفريقيا بشكل مؤقت.

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