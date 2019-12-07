شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تاريخ الزمالك أمام الأندية الأنجولية قبل مواجهة «أول أغسطس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستضيف فريق الكرة بنادي الزمالك نظيره أول أغسطس (بريميرو دو أوجستو) الأنجولي، مساء اليوم السبت، بملعب الأهلي الجديد (السلام سابقًا)، في إطار منافسات الجولة الثانية لمرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا 2019-2020، حيث يتطلع أبناء ميت عقبة لمحو آثار الهزيمة القاسية على يد مازيمبي الكونغولي بالثلاثة في مستهل مشوارهم بالمجموعات.

الزمالك سبق له وأن خاض 8 مباريات في مواجهة الأندية الأنجولية، ولم يخسر بطل مصر سوى مرة وحيدة في المباريات الثمانية، وهو ما بعث الكثير من التفاؤل في نفوس أنصار القلعة البيضاء قبل موقعة السبت.

إجمالًا، واجه الزمالك أندية أنجولا 8 مرات، حقق الفوز في 4 وتعادل في 3 وخسر في واحدة فقط، وسجل 10 أهداف وسكنت شباكه 4 أهداف.

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البداية كانت في الدور الثاني من منافسات دوري أبطال أفريقيا نسخة 2005، ومواجهة أمام أتليتكو سبورت، حيث حسم التعادل الإيجابي لقاء أنجولا بهدف لكل فريق، وسجل للزمالك جمال حمزة، قبل أن يطيح بطل مصر بنظيره الأنجولي من المسابقة بهدفين نظيفين في القاهرة بتوقيع كل من وائل القباني وعبدالحليم علي.

ويتجدد اللقاء في عام 2008 ودور الـ 16 لرابطة دوري الأبطال، أمام إنتركلوب، حيث فاز الزمالك بثلاثية نظيفة في القاهرة عن طريق كل من محمد إبراهيم وعمرو الصفتي ومحمود شيكابالا، وتلقى الأبيض خسارة غير مؤثرة على مشواره بهدفين مقابل هدف في الإياب بأنجولا وجاء هدفه بقدم جمال حمزة.

ويضرب الزمالك موعدًا مع كابو سكوري الأنجولي بالدور الثاني لدوري أبطال أفريقيا نسخة 2014، حيث اكتفى بطل مصر بتحقيق فوز هزيل بالقاهرة بهدف دون رد عن طريق محمود فتح الله، وحافظ على بطاقة الترشح للدور التالي من خلال انتزاع تعادلًا سلبيًا في لقاء العودة خارج ملعبه.

آخر مواجهات الزمالك أمام أندية أنجولا، كانت في مرحلة المجموعات للكونفدرالية في النسخة الماضية 2018-2019، ففي مباراة الجولة الثالثة ببرج العرب تمكن يوسف أوباما من إحياء آخر آمال الزمالك في قطع إحدى بطاقتي الترشح لربع النهائي بتسجيله هدف التعادل أمام بتروأتلتيكو مع صافرة النهاية، قبل أن يكون لقاء أنجولا بالجولة الرابعة هو نقطة التحول الكبيرة نحو تتويج الفارس الأبيض بالأميرة السمراء، بعدما عبر أبناء ميت عقبة منافسهم على أرضه ووسط جماهيره برأسية حميد أحداد ليحقق الزمالك أول انتصاراته في أنجولا ويقطع ويواصل الفريق تألقه بعد ذلك خلال رحلته بالكونفدرالية حتى عانق اللقب للمرة الأولى في تاريخه القاري والثانية في تاريخ الأندية المصرية.