شكرا لقرائتكم طبيب الأهلى يكشف آخر تطورات إصابة محمود متولى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد طبيب الأهلي، أن متولي سيجري أشعة جديدة بعد أسبوعين؛ للتأكد بشكل نهائي من مدى جاهزيته للعودة من جديد للمشاركة في المران الجماعي.
وأوضح طبيب الأهلي، أن متولي سوف يبدأ من غدا الأحد الجري حول الملعب على هامش مران الفريق، في بداية تنفيذ اللاعب للبرنامج التأهيلي داخل ملعب التتش.
ويخضع محمود متولي، لبرنامج علاجي وتأهيلي، بعد خضوعه لفحص طبي في معسكر الفريق بالإمارات تحت إشراف أحد الأطباء الألمان، والذي أوصى بعدم التعجل في عودة اللاعب.
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