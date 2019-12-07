شكرا لقرائتكم طبيب الأهلى يكشف آخر تطورات إصابة محمود متولى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي، إن محمود متولي مدافع الفريق، أجرى أشعة مؤخرا، أثبتت التئام تمزق العضلة الخلفية بشكل جيد.

وأكد طبيب الأهلي، أن متولي سيجري أشعة جديدة بعد أسبوعين؛ للتأكد بشكل نهائي من مدى جاهزيته للعودة من جديد للمشاركة في المران الجماعي. وكان متولي قد أصيب بتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة السوبر المصري أمام الزمالك، وأبعدته الإصابة عن المشاركة في المران الجماعي مع الفريق.

وأوضح طبيب الأهلي، أن متولي سوف يبدأ من غدا الأحد الجري حول الملعب على هامش مران الفريق، في بداية تنفيذ اللاعب للبرنامج التأهيلي داخل ملعب التتش.

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ويخضع محمود متولي، لبرنامج علاجي وتأهيلي، بعد خضوعه لفحص طبي في معسكر الفريق بالإمارات تحت إشراف أحد الأطباء الألمان، والذي أوصى بعدم التعجل في عودة اللاعب.