سحب تنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال العام المقبل من مصر...

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جدة - عمرو شويل أعلنت المحكمة الرياضية الدولية تأييد قرار الاتحاد الدولي للعبة بإيقاف الاتحاد المصري لمدة عامين، وحرمان لاعبى رفع الأثقال المصريين من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة طوكيو 2020 . Advertisements يأتى ذلك القرار بسبب اكتشاف 7 حالات تعاطي منشطات في صفوف المنتخب عام 2016 ، و يبدو أن أكثر المتضررين من هذا الإيقاف الرباع الأوليمبى محمد إيهاب الحاصل على برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو 2016 بالبرازيل و الذى أعلن إعتزاله عبر هذا القرار ، و سط الطموح فى حصد ذهب طوكيو 2020 .

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