شكرا لقرائتكم محاضرات تثقيفية عن التحكيم لناشئى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد قطاع الناشئيين بالنادى الأهلى محاضرات تثقيفية للاعبين للتعريف بالقوانين التحكيمية الجديدة والتعديلات التي طرأت عليها مؤخراً، وذلك حتي يكون الجميع على دراية كافية بكيفية التعامل مع الحكام في المباريات.

وقال فتحى مبروك مدير قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي ، إن القطاع إن المحاضرات تُعقد بحضور الحكم الدولي السابق سمير محمود عثمان، والذي سيقوم خلالها بشرح كافة التعديلات الجديدة للاعبين، وسيوضح لهم كيفية التعامل مع الحكام ومع لاعبي الفرق المنافسة بالشكل القانوني الذي يجنبهم الأخطاء والحصول على البطاقات الصفراء أو الحمراء.

ومن المقرر أن تقام المحاضرة اليوم السبت للفرق مواليد 2002 و 2003 و 2005، على أن تقام غداً الأحد لفرق مواليد 2000 و 2001 2004.