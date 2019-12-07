شكرا لقرائتكم محاضرات تثقيفية عن التحكيم لناشئى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن تقام المحاضرة اليوم السبت للفرق مواليد 2002 و 2003 و 2005، على أن تقام غداً الأحد لفرق مواليد 2000 و 2001 2004.
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