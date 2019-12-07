شكرا لقرائتكم مواعيد مباريات منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة فى بطولة شمال افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويفتتح منتخب الكرة النسائية مبارياته بمواجهة الجزائر يوم 22 ديسمبر الجارى، ثم تنزانيا يوم 24 ، قبل ان يختتم مبارياته بمواجهة بوركينا فاسو يو 26 من نفس الشهر.

واستقر الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم النسائية تحت 20 سنه علي خوض منافسات بطولة شمال افريقيا الودية المقرر لها 22 ديسمبر الجاري بدولة الجزائر ضمن استعدادات المنتخب الوطني لتصفيات افريقيا المؤهلة لكاس العالم تحت 20 سنة

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وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم قد اجري قرعة تصفيات افريقيا المؤهلة لكاس العالم تحت 20 سنة والتي تقام بنظام خروج المغلوب واسفرت عن وقوع منتخب مصر في مواجهة منتخب المغرب وحدد الاتحاد الافريقي موعد مباراة الذهاب بمصر احد ايام 17 ، 18 ، 19 يناير القادم وتقام مباراة العودة بالمغرب احد ايام 31 يناير 1 ، 2 فبراير علي ان يواجه الفائز بمجموع المباراتين الفائز من مباراة السودان والجزائر.

ويشارك في بطولة شمال افريقيا الودية منتخبات الجزائر الدولة المضيفة ومصر والمغرب وتنزانيا وبوركينا فاسو وقررت اللجنة المنظمة للبطولة تجنيب منتخب مصر مواجهة المغرب .