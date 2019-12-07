شكرا لقرائتكم رسالة مصطفى محمد لجمهور الزمالك قبل موقعة أول أغسطس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعث مصطفى محمد مهاجم الزمالك ومنتخب مصر الأوليمبي، برسالة إلى جماهير القلعة البيضاء عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، وذلك قبل مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي في ثاني جولات الأبيض في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكتب مصطفى محمد على تويتر: مستنينكم

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ويخوض فريق الزمالك مواجهة مهمة فى التاسعة مساء اليوم، السبت، أمام أول أغسطس الأنجولى فى ثانى لقاءات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا على ملعب استاد الأهلى "السلام سابقا".

ويطمح المدير الفنى الفرنسى كارتيرون فى تحقيق أول فوز أفريقى مع الفريق الأبيض عبدما نجح فى الفوز على الشرقية فى كأس مصر مؤخرا فى أول مهمة رسمية محلية له.