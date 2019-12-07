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شكرا لقرائتكم رسالة مصطفى محمد لجمهور الزمالك قبل موقعة أول أغسطس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكتب مصطفى محمد على تويتر: مستنينكم
ويخوض فريق الزمالك مواجهة مهمة فى التاسعة مساء اليوم، السبت، أمام أول أغسطس الأنجولى فى ثانى لقاءات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا على ملعب استاد الأهلى "السلام سابقا".
ويطمح المدير الفنى الفرنسى كارتيرون فى تحقيق أول فوز أفريقى مع الفريق الأبيض عبدما نجح فى الفوز على الشرقية فى كأس مصر مؤخرا فى أول مهمة رسمية محلية له.
مصطفى محمد
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