شكرا لقرائتكم صفحة الأهلى تعلق على هدف رمضان صبحى أمام الهلال: "تركيز.. ثقة.. فرحة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وشارك رمضان صبحي في فوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف على نظيره الهلال السوداني في الجولة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ليحصد المارد الأحمر أول ثلاث نقاط في دور المجموعات. ونشرت صفحة الأهلي صوراً من لحظة تسجيل هدف رمضان وعلقت: تركيز.. ثقة.. فرحة! يومكم سعيد.

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