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صالح جمعة يظهر فى مران الأهلى غدا...

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جدة - عمرو شويل من المنتظر أن ينتظم صالح جمعة، لاعب النادي الأهلي، في مران الفريق غدا بعد اكتمال جاهزيته من الإصابة التي اشتكى منها والتي أبعدته عن المشاركة الجماعية في المران مع اللاعبين.

 

وحصل الأهلي على راحة من التدريبات اليوم بعد الانتهاء من مواجهة الهلال السوداني التي أقيمت أمس على استاد السلام في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 

واشتكى صالح جمعة من إصابة في العضلة الضامة، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، ليؤكد  الجهاز الطبي جاهزية اللاعب للمشاركة الجماعية.

 

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