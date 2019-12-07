شكرا لقرائتكم صالح جمعة يظهر فى مران الأهلى غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واشتكى صالح جمعة من إصابة في العضلة الضامة، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، ليؤكد الجهاز الطبي جاهزية اللاعب للمشاركة الجماعية.
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