شكرا لقرائتكم بعد الفوز على الهلال.. برنامج بدنى للاعبى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة التي تقام يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري العام.
ويسعى الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، لتجهيز جميع اللاعبين من خلال البرنامج الاستشفائي للمجموعة الأساسية التي شاركت أمس في مواجهة الهلال السوداني التي أقيمت على استاد السلام في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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