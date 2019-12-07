شكرا لقرائتكم بعد الفوز على الهلال.. برنامج بدنى للاعبى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجهز توماس بينكيل مخطط أحمال النادي الأهلي، برنامجا بدنيا خاصا للاعبين؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلي بعد المشاركة في مباراة بني سويف في كأس مصر ثم الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة التي تقام يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

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ويسعى الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، لتجهيز جميع اللاعبين من خلال البرنامج الاستشفائي للمجموعة الأساسية التي شاركت أمس في مواجهة الهلال السوداني التي أقيمت على استاد السلام في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.