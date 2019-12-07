شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يخاطب الأندية لإرسال مقترحاتهم للائحة الجديدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل اتحاد الكرة خطابات لأندية الجمعية العمومية، لإرسال مقترحاتها على اللائحة قبل عقد جمعية عمومية عادية جديدة لمناقشة اللائحة الجديدة تمهيدا لاعتمادها قبل عرضها على الفيفا، خاصة وأن الجمعية العمومية العادية الاخيرة التى كان مقررا لها سبتمبر الماضى تم الغائها.

وبدأت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، ملف تعديل لائحة النظام الأساسى للجبلاية والتى ستجرى بناء عليها الانتخابات المقبلة والمقرر لها عقب إنتهاء دورة الألعاب الأولمبية فى أغسطس المقبل.

واستقبلت اللجنة مؤخراً سارة ساليمون من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمناقشة التعديلات الجديدة على لائحة اتحاد الكرة وتم الاتفاق على أن تكون التعديلات متوافقة مع قانون الرياضة المصرى ولائحة الفيفا.