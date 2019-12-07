شكرا لقرائتكم الرئيس يكرم المنتخب الأولمبي وأبطال الألعاب الأخرى (صور)... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كلاً من المنتخب الوطني الأوليمبي لكرة القدم الحاصل على بطولة الأمم الأفريقية للشباب والمتأهل لأولمبياد طوكيو، ولاعبي المنتخب الوطني للاسكواش الحاصلين على بطولتي العالم للكبار والناشئين، وبعثة المنتخب الوطني للكاراتيه الحاصلة على بطولة العالم للشباب، وبعثة المنتخب الوطني الباراليمبي المشاركة في بطولة العالم مؤخراً بأستراليا، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية التي تولت تدريبهم، حيث قام السيد الرئيس بمنح وسام الرياضة للأبطال الرياضيين.

وقد حضر مراسم التكريم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فضلاً عن رؤساء ومسئولي الاتحادات الرياضية الوطنية المعنية.

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