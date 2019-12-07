شكرا لقرائتكم خبر عن 20 صورة تستطلع "هلال" الخطيب فى قلوب الأهلاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباراة الاهلى والهلال السودانى واقعة مُثيرة حينما نزل محمود الخطيب، رئيس النادى، أرض الملعب لاحتواء أزمة جماهير الفريق التى احتشدت فى مدرجات ملعب السلام "استاد الاهلي الجديد"، ورغم حالة الخطيب الصحية الصعبة ومعاناته من آلام واضحة فى الظهر والقدم، وهو ما ظهره بوضوح فى تحركاته داخل أرض الملعب، إلا أنه تحامل على نفسه وتواصل مع الجماهير الغاضبة بالمدرجات.

وفاز الأهلى على الهلال السودانى أمس، الجمعة، بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ونجح الخطيب فى إنهاء الأزمة ليتحوّل الموقف فى مدرجات ملعب السلام، الذى حصل الأهلى على حق انتفاعه لمدة 25 عاماً قادمة، إلى هتافات مؤيدة وداعمة للمجلس الأهلاوى بصفة عامة ومحمود الخطيب على وجه الخصوص.

الدقائق العشر تقريباً التى قضاها الخطيب فى أرض ملعب السلام وهو يتكئ على أكثر من شخص شهدت سيمفونية دعم ومساندة من جمهور الأهلى له، وكأنه يستعيد سنوات التألق والمجد حينما كان لاعباً أسطورياً يصول ويجول فى المستطيل الأخضر، وأثبت رئيس الأهلى أنه مازال يملك من الجماهيرية والشعبية الكفيلة تماماً بإنهاء مثل هذه الأزمات العابرة، خاصة إذا كان يمتلك علاقات قوية ورؤية ثاقبة.

الخطيب الذى تجوّل فى أرض الملعب عدة دقائق ليُخاطب جمهور الأهلى ويؤكد لهم أن مجلس الإدارة لم ولن يتخلّى عنهم وأن المجلس يحاول دائماً أن يقف خلف جمهوره عاد للمدرجات عقب انتهاء الأزمة وسط هتافات الجماهير المؤيدة له.



اصرار بيبو على الذهاب للجماهير



الاعياء يظهر على محمود الخطيب



الخطيب



الخطيب خلال ذهابه للجماهير



الخطيب والجماهير



الخطيب يتجه للجماهير



الخطيب يتحدث مع الجماهير

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الخطيب يتحرك بصعوبة للذهاب إلى الجماهير



بيبو



بيبو والجماهير



جماهير الاهلي



رئيس الاهلي



رئيس النادي الأهلي



محمود الخطيب



محمود الخطيب مع جماهير الاهلي



محمود الخطيب يستجيب لجماهير الاهلي



مساعدوا محمود الخطيب



مساعدو بيبو



معاناة محمود الخطيب خلال ذهابه للجماهير