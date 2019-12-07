شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد أول أغسطس.. كونترول سوبر كورة يرجح كفة الأبيض بهذه الأسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الذى ينتظر فيه عشاق فريق الزمالك رؤية فريقهم بثوب كروى جديد تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى الجديد للفريق، يجدون أنفسهم فى صدام مباشر أمام فريق منظم وتكتيكى وهو أول أغسطس الأنجولى، الذى يواجهه الفريق الأبيض اليوم، السبت فى ثانى جولات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، وهو ما يصعب من فرصة البصمة الإيجابية الأولى للخواجة الجديد.

ويستضيف فريق الزمالك أول أغسطس الأنجولى فى التاسعة مساء اليوم السبت باستاد الأهلى "السلام سابقاً"، فى منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، ويسعى الأبيض لتعويض الهزيمة الثقيلة التى تلقاها الفريق فى الجولة الأولى على يد مازيمبى الكونغولى بثلاثية دون رد، والتى أدت إلى احتلال الفريق الأبيض، المركز الأخير فى المجموعة الأولى بدون رصيد من النقاط فيما احتل الفريق الكونغولى المركز الأول بثلاثة نقاط، وجاء أول أغسطس الأنجولى فى المركز الثانى برصيد نقطة واحدة، بالتساوى مع زيسكو يونايتد الزامبى الذى يحتل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة أيضًا، لذا أصبح الفارس الأبيض فى حاجة إلى تحقيق الثلاثة نقاط فى المباراة التى ستقام على ملعبه ووسط جماهيره، لتعديل وضعه فى ترتيب المجموعة لمواصلة المنافسة على اللقب الأفريقى.

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