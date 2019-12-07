شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولى يسحب تنظيم بطولة العالم للأثقال من مصر بعد تأكيد الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد الدولي لرفع الأثقال سحب تنظيم بطولة العالم المقرر إقامتها العام المقبل من مصر، فى ظل قرار إيقاف نشاط اللعبة فى مصر لمدة عامين من المشاركات الدولية.

وأعلنت المحكمة الرياضية الدولية تأييد قرار الاتحاد الدولي للعبة بإيقاف الاتحاد المصري لمدة عامين، وحرمان لاعبى رفع الأثقال المصريين من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة طوكيو 2020 .

يأتى ذلك القرار بسبب اكتشاف 7 حالات تعاطي منشطات في صفوف المنتخب عام 2016 ، و يبدو أن أكثر المتضررين من هذا الإيقاف الرباع الأوليمبى محمد إيهاب الحاصل على برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو 2016 بالبرازيل و الذى أعلن إعتزاله عبر هذا القرار ، و سط الطموح فى حصد ذهب طوكيو 2020.