شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الزاوية العكسية تحسم ديربى وادى النيل للأهلى × 15 مشهدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة سوبر كورة من الزاوية العكسية لمباراة الأهلى ضد الهلال السودانى، فى ثانى جولات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، العديد من المشاهد التى لم تنقلها شاشات التليفزيون.

وحقق النادى الأهلى فوزا مهما على الهلال السودانى أمس، الجمعة، بهدفين لهدف، على استاد السلام، فى ثانى مباريات دور المجموعات، ليحقق الأهلى أول 3 نقاط له فى هذه المجموعة.

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