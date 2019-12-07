منتخب النسائية يواجه الجزائر وتنزانيا وبوركينا فاسو فى دورة شمال أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واستقر الجهاز الفنى للمنتخب المصرى لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة على خوض منافسات بطولة شمال أفريقيا الودية المقرر لها 22 ديسمبر الجارى بالجزائر، ضمن استعدادات المنتخب الوطني لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم تحت 20 سنة

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أجرى قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم تحت 20 سنة والتى تقام بنظام خروج المغلوب، وأسفرت عن وقوع منتخب مصر فى مواجهة منتخب المغرب. Advertisements وحدد الاتحاد الأفريقي موعد مباراة الذهاب بمصر أحد أيام 17 ، 18 ، 19 يناير المقبل، وتقام مباراة العودة بالمغرب أحد أيام 31 يناير 1 و 2 فبراير على أن يواجه الفائز بمجموع المباراتين الفائز من مباراة السودان والجزائر. ويشارك في بطولة شمال افريقيا الودية منتخبات الجزائر الدولة المضيفة ومصر والمغرب وتنزانيا وبوركينا فاسو وقررت اللجنة المنظمة للبطولة تجنيب منتخب مصر مواجهة المغرب.

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