شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان يحاضر ناشئ الأهلى لتعريفهم بالتعديلات التحكيمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فتحى مبروك، مدير قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادى الأهلى، إن القطاع سيعقد محاضرات تثقيفية للاعبين للتعريف بالقوانين التحكيمية الجديدة والتعديلات التى طرأت عليها مؤخراً، حتى يكون الجميع على دراية كافية بكيفية التعامل مع الحكام فى المباريات.

وأضاف مبروك أن المحاضرات تُعقد بحضور الحكم الدولى السابق سمير محمود عثمان، والذى سيقوم خلالها بشرح كافة التعديلات الجديدة للاعبين، وسيوضح لهم كيفية التعامل مع الحكام ومع لاعبى الفرق المنافسة بالشكل القانونى الذى يجنبهم الأخطاء والحصول على البطاقات الصفراء أو الحمراء.

ومن المقرر أن تقام المحاضرة اليوم السبت للفرق مواليد 2002 و2003 و 2005، على أن تقام غداً الأحد لفرق مواليد 2000 و 2001 و2004.