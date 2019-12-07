شكرا لقرائتكم خبر عن توماس بينكيل يجهز برنامجا استشفائيا للاعبى الأهلى بعد موقعة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز توماس بينكيل، مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجا بدنيا خاصا للاعبين؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلى بعد المشاركة في مباراة بنى سويف بكأس مصر ثم الهلال السودانى في دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر لتجهيز جميع اللاعبين من خلال البرنامج الاستشفائي للمجموعة الأساسية التى شاركت أمس فى مواجهة الهلال السودانى التى أقيمت باستاد السلام فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادى دجلة التي تقام الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدورى العام.