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شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يوجه رسالة لجماهير الزمالك قبل مواجهة أول أغسطس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مصطفى محمد، مهاجم الزمالك ومنتخب مصر الأولمبى، رسالة إلى الجماهير البيضاء عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر، وذلك قبل مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولى فى ثانى جولات الأبيض بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.
وكتب مصطفى محمد على تويتر: "مستنينكم".
مصطفى محمد
ويخوض فريق الزمالك مواجهة مهمة فى التاسعة مساء اليوم، السبت، أمام أول أغسطس الأنجولى فى ثانى لقاءات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا على ملعب استاد الأهلى "السلام سابقا".
ويطمح المدير الفنى الفرنسى كارتيرون فى تحقيق أول فوز أفريقى مع الفريق الأبيض عبدما نجح فى الفوز على الشرقية فى كأس مصر مؤخرا فى أول مهمة رسمية محلية له.
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