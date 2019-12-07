شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة ينتظم فى مران الأهلى غدا بعد شفائه من إصابة الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فى مران الفريق غدا بعد اكتمال جاهزيته من الإصابة التي اشتكى منها وأبعدته عن المشاركة الجماعية فى المران مع اللاعبين.

واشتكى صالح جمعة من إصابة فى العضلة الضامة، وخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى، ليؤكد الجهاز الطبى جاهزية اللاعب للمشاركة الجماعية.

وحصل الأهلي على راحة من التدريبات اليوم بعد الانتهاء من مواجهة الهلال السودانى التى أقيمت أمس على استاد السلام فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.