شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب..شيريهان سامح نجمة طائرة الأهلى:هوايتي مشاهدة الأفلام وبحب سعاد حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخرفى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أوالجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب اللاتي تتحقق علي يديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

نجمة اليوم هى شيريهان سامح نجمة فريق الكرة الطائرة فى النادى الأهلى السابقة وكان معها الحوال التالى:

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

مشاهده الأفلام

فراخ بالكارى .



شيريهان سامح

فاتن حمامه وشاديه

Advertisements

محمد فواد وعامر منيب وفريد الاطرش

كنت أتمنى أكون دكتورة.



شيريهان سامح 2

ممكن استخدم عنف بالكلام .

سعاد حسنى .. بحبها قوى وهي مثلى الأعلى .



شيريهان سامح وزوجها

الكاجوال .