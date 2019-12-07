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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب..شيريهان سامح نجمة طائرة الأهلى:هوايتي مشاهدة الأفلام وبحب سعاد حسنى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخرفى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أوالجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب اللاتي تتحقق علي يديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.
نجمة اليوم هى شيريهان سامح نجمة فريق الكرة الطائرة فى النادى الأهلى السابقة وكان معها الحوال التالى:ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟
مشاهده الأفلامما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟
فراخ بالكارى .
شيريهان سامح
من نجمك المفضل ؟
فاتن حمامه وشاديه
محمد فواد وعامر منيب وفريد الاطرشلو لم تكوني لاعبة طائرة ما المهنة التي كنتي ستفضلينها ؟
كنت أتمنى أكون دكتورة.
شيريهان سامح 2
إذاتعرضتي لمعاكسة فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟
ممكن استخدم عنف بالكلام .مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟
سعاد حسنى .. بحبها قوى وهي مثلى الأعلى .
شيريهان سامح وزوجها
بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟
الكاجوال .
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