إحداها بـ5 جنيهات.. طرق مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس عبر التلفزيون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: يبدأ الزمالك عهدًا جديدًا تحت قيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون حين يستضيف بريميرو دي اوجوستو الأنجولي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في التاسعة من مساء اليوم السبت على ستاد السلام. وقاد كارتيرون فريقه الجديد بعد ساعات من التعاقد معه أمام الشرقية، وحقق فوزًا معنويًا في بطولة الكأس أمام الفريق الناشط بدوري الدرجة الثالثة، غير أن التحدي الحقيقي سيكون أمام بريميرو دي اوجوستو الأنجولي في دوري أبطال إفريقيا. إذ يلعب الزمالك أمام بطل أنجولا فإنه يستدعي أحلام جماهير فريقه الباحثة عن دوري أبطال إفريقيا منذ أخر وصول لمنصة التتويج في 2002. وخسر الزمالك في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف نظيفة، فيما تعادل بريميرو دي اوجوستو أمام زيسكو الزامبي بنتيجة 1-1، ضمن المجموعة الأولى. وتنقل المباراة عبر التردد الأرضي لقناة "تايم سبورت" UHF32 والتي يمكن الحصول عليها لطرق مختلفة لمن يشاهدها للمرة الأولي من أجل متابعة الزمالك

وصلة بـ5 جنيه

أوضح صاحب محل للأدوات الكهربائية والالكترونية، بمنطقة باب اللوق، أنه يمكن مشاهدة قناة "Time Sports" على التردد الأرضي من خلال سلك الدش، ووصلة تليفزيون عادية "convert" بـ5 جنيهات فقط. وقال لمصراوي، إن طريقة عمل هذه الوصلة بسيطة للغاية وغير مكلفة على الإطلاق: "بتخلع طرف سلك الدش من جهاز الريسيفر وتوصله في الوصلة اللي بـ5 جنيه، ثم وضعه في جاك الشاشة نفسها بعيدًا عن الريسيفر". وتابع: "بعد كده بتجيب الضبط من التليفزيون وتعمل بحث تلقائي وتختار المنطقة أو البلد اللي أنت فيها، وضبط الإعدادات على نظام الهوائي وليس القمر الصناعي، وبانتهاء نتيجة البحث ستظهر قنوات التليفزيون الأرضي ومن بينها قناة Time Sports.

وصلة بـ2 متر سلك

يقول محمد حسنين، فني تركيب دش، إن هناك طريقة أخرى لمشاهدة البطولة عن طريق تايم سبورتس، من خلال توصيل 2 متر سلك دش بجاك التليفزيونات القديمة "أبومسمارين"، وتركيبه في الشاشة، وعمل بحث تلقائي وضبط القناة

أجهزة استقبال البث الرقمي

شراء وتركيب أجهزة استقبال البث الرقمي التي تم طرحها بالأسواق، ويبلغ سعر الداخلي منه 399 جنيهًا، والخارجي منه 699 جنيهًا، في منافذ الشركة المختصة بطرحه والتابعة للهيئة الوطنية للإعلام، بينما يتوافر بسعر 474 جنيهًا بشارع عبد العزيز، ويُستخدم جهاز استقبال خارجي لو كان التليفزيون في دور أرضي أو مكان به تردد ضعيف، بينما يتم استخدام الجهاز الداخلي لو كان المكان مفتوحًا وبه الشبكة قوية، أو في الأدوار العليا.

الإريال الأرضي

تركيب الإريال الأرضي لمشاهدة مباريات البطولة، والذي توقف إنتاجه منذ سنوات بسبب انتشار أجهزة الريسيفر وتجاهل الأرضي، ويبلغ سعر المصري منه 100 جنيه.

سلك الدش

يمكن مشاهدة قناة "Time Sports" على التردد الأرضي من خلال سلك الدش، ووصلة تليفزيون عادية "convert" بـ5 جنيهات فقط، ولكن دون الحصول على جودة البث الرقمي، وطرحت الهيئة الوطنية للإعلام القناة على تردد القناة الثانية الأرضية، وتعمل هذه الوصلة من خلال خلع طرف سلك الدش من جهاز الريسيفر وتوصيله في الوصلة المقصودة، ثم وضعه في جاك الشاشة بعيدًا من الريسيفر.

تلفزيون يدعم البث الرقمي