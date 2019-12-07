محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمود متولي مدافع الفريق، خضع لأشعة مؤخرًا أثبتت التئام تمزق العضلة الخلفية بشكل جيد.
وأوضح طبيب الأهلي، عبر تصريحات أوردها الموقع الرسمي لناديه اليوم السبت، أن متولي سيبدأ من يوم غد الأحد الجري حول الملعب على هامش مران الفريق، في بداية تنفيذ اللاعب للبرنامج التأهيلي داخل ملعب التتش.
وأكد طبيب الأهلي، أن متولي سيخضع لأشعة جديدة بعد أسبوعين؛ للتأكد بشكل نهائي من مدى جاهزيته للعودة من جديد للمشاركة في المران الجماعي.
ويخضع محمود متولي، لبرنامج علاجي وتأهيلي، بعد خضوعه لفحص طبي في معسكر الفريق بالإمارات تحت إشراف أحد الأطباء الألمان، والذي أوصى بعدم التعجل في عودة اللاعب.
وكان متولي قد أصيب بتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة السوبر المصري أمام الزمالك، وأبعدته الإصابة عن المشاركة في المران الجماعي مع الفريق.
كانت هذه تفاصيل خبر طبيب الأهلي يُعلن موعد مشاركة محمود متولي في التدريبات الجماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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