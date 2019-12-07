"ضمن 7 تغييرات".. تقارير: صلاح يعود لتشكيل ليفربول أمام بورنموث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

يحل نادي ليفربول الإنجليزي ضيفاً ثقيلاً على نظيره بورنموث اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيشهد تشكيل ليفربول تغييرات عديدة عن التشكيل الأخير الذي لعب به الريدز في مباراة إيفرتون في المباراة الأخيرة بالبريميرليج.

ويعود النجم المصري محمد صلاح مهاجم الريدز إلى التشكيل الأساسي بعد غيابه عن المباراة الأخيرة أمام إيفرتون والتي فاز فيها ليفربول بنتيجة (5-2).

كما يشهد التشكيل عودة 6 لاعبين آخرين بجانب صلاح، أبرزهم: أليسون، جو جوميز، جوردان هيندرسون، أوكسيلد تشامبرلين، نابي كيتا وروبيرتو فيرمينو.

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وجاء التشكيل المتوقع لليفربول أمام بورنموث وفقًا لصحيفة "ديلي إكسبرس" كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد - جوميز - فان دايك - روبيرتسون.

خط الوسط: هيندرسون - كيتا - تشامبرلين.

خط الهجوم: محمد صلاح - أوريجي - فيرمينو.