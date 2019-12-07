مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول اليوم ريال مدريد السبت 7 - 12 -2019

يقدم الوفد خدمة مشاهدة مباراة يلتقي فريق ريال مدريد واسبانيول بث مباشر، مع نظيره إسبانيول، اليوم السبت، على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل النادي الملكي.

وتأتي تلك المواجهة في إطار مباريات الجولة 16 للدوري الإسباني.

ريال مدريد يدخل المباراة وفي رصيده 31 نقطة في وصافة الليجا متساويًا مع

المتصدر برشلونة ، ويحتل إسبانيول المركز قبل الأخير بـ 9 نقاط.

تعرف على التشكيل المتوقع لريال مدريد ضد إسبانيول

معلق مباراة ريال مدريد وإسبانيول:

يعلق على المباراة، خالد الحدي، عبر قناة beIN SPORTS HD3.