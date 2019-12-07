حرص محمد مصيلحي المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي على التواصل مع محمد عبدالمنعم "منعم" لاعب الفريق عقب تعرضه للإصابة بمعسكر المنتخب الوطني. بمعسكر المنتخب الوطني. واطمأن مصيلحي من اللاعب على حالته والفترة التي سوف يحتاجها حتى يعود للتدريبات بصورة طبيعية، متمنيا له التعافي سريعا من الإصابة. متمنيا له التعافي سريعا من الإصابة. وكانت الفحوصات التي خضع لها منعم قد أثبتت اصابته بكسر في أحد أصابع اليد اليسرى وحاجته لجراحة، وأن مدة غيابه تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدرب طائرة الأهلي يطمئن على إصابة منعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.